В Украину идут новые снегопады и тепло до +14: прогноз на выходные

После похолодания, которое охватило Украину, уже на выходных 13-14 марта в стране потеплеет.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что 13 марта в стране ожидается юго-западный ветер, который и принесет потепление.

“Температура воздуха в дневные часы на выходных будет колебаться в пределах +6 +9 градусов, на Востоке будет свежее, +1 +4 градуса, в южной части Украины +8 +11 градусов, а самой теплой будет погода в западных областях, +9 +14 градусов“, – прогнозирует Диденко.

Вместе с тем, ближайшей ночью ожидается снег и мокрый снег по полосе от Харьковщины, Сумщины, через Днепропетровскую область до юга Украины. Днем в субботу осадки прекратятся.

А в воскресенье, 14 марта, очередной атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет дожди в западные области Украины. В Карпатах ожидается снег и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода. 15 марта эти осадки доберутся до севера и центра Украины.

В Киеве завтра, в субботу, сильный ветер ослабнет, осадки прекратятся. Однако в воскресенье ветер снова усилится и принесет потепление до +5 +9 градусов.

Как сообщал “источник”, весна в этом году будет холодной, затяжной и с большим количеством осадков. По-настоящему тепло будет только в мае.