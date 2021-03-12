Научная фантастика – один из самых популярных жанров литературы. Полеты в космос, дальние миры, инопланетные существа, колонизация планет, путешествия во времени, чудо-машины – чего только не найдешь в книгах подобного жанра! Научная фантастика тесно связана с такой областью как футурология, которая занимается прогнозированием будущего. Многие писатели обращаются к футурологическому творчеству, устремляя свой взор через десятки, сотни, тысячи лет и пытаясь понять, что ждет человечество. Выходя за рамки собственной вселенной, они стремятся дать представление о последствиях расширения границ науки, и даже предупредить, что будет, если бездумно эксплуатировать достижения прогресса и репрессивных форм государства и общества. Сайт библиотеки электронных книг Epolits собрал Топ-10 футуристических книг, которые смогут поразить ваше воображение!

«Дюна», Фрэнк Герберт

В далеком 1957 году молодой и никому неизвестный писатель-фрилансер Фрэнк Герберт прибыл в городок Флоренция (штат Орегон), чтобы посмотреть на объект своего научного интереса – песчаные дюны и увидеть меры по стабилизации их передвижения. Впоследствии Герберт увлекся изучением пустынь и пустынных культур, написал восторженную статью о борьбе американских экологов с наступлением дюн «Они остановили движущиеся пески». Именно из этой статьи вырос его роман «Дюна» – одна из самых известных научно-фантастических книг XX века, принесшая автору премии «Хьюго» и «Небьюла».

Мир «Дюны» – это монархическая аристократическая империя, которая охватывает всю Вселенную, где Великие дома управляют целыми планетами. Из-за восстания машин человечество перестало пользоваться компьютерами, роботами и другой «умной техникой». Вместо технологий люди пользуются особым веществом – меланжем («спайс» или «пряность»), которое позволяет без компьютеров вести корабли сквозь свернутое пространство. Это вещество есть только на одной планете – Арракисе (или Дюне), где живут огромные песчаные черви, где горожане и племя фременов вынуждены выживать из-за жаркого климата и беречь самую главную драгоценность – воду. Именно на этой планете разворачивается борьба за власть двух давних врагов – Дома Харконнена и Дома Атрейдеса. Сын герцога Атрейдеса Пол вынужден скрываться в пустыне, где ему уготована судьба предводителя восстания…

Роман «Дюна» стал впоследствии первой частью объемной медиафраншизы. Фрэнк Гелберт написал ряд романов-продолжений – цикл, известный под названием «Хроники Дюны». После смерти писателя работу в этом направлении продолжил его сын Брайн совместно с литератором Кевином Андерсоном. По мотивам романа снята не одна экранизация, а на 2021 год запланирована новая кинопремьера от режиссера Дени Вильнёва.

https://epolits.com/dyuna-122116

«Не отпускай меня», Кадзуо Исигуро

Роман «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро – одна из тех книг, после прочтения которой остается долгое послевкусие. Вы будете думать о главных героях, вполне возможно прольете слезы над их судьбой, но однозначно не останетесь равнодушными перед этой историей.

Действие романа происходит в антиутопической Англии ХХ века, где клонируются люди. Кэти Х. вместе со своими друзьями Томмом и Рут выросла в привилегированной школе-интернате Хейлшем. В нем воспитанников всячески поощряют заниматься творчеством в самых разных формах. А еще здесь частые медицинские осмотры, гипервнимание к здоровью детей, практически полная изоляция от внешнего мира и отсутствие встреч с родственниками…Немного необычно, да? Кэти, Томм и Рут становятся взрослыми, но их путь в этой жизни слишком короток. Так кто они такие? Для чего появились на свет? В чем их «долг» перед обществом? Пронзительный роман-притча о предопределенности судьбы, предназначении, силе любви и дружбы вопреки внешним обстоятельствам.

Кадзуо Исигуро – известный британский писатель японского происхождения. Лауреат Букеровской премии (1989) и Нобелевской премии по литературе (2017).

https://epolits.com/ne-otpuskay-menya-160187

«Мечтают ли андроиды об электроовцах?», Филип К. Дик

«Мечтают ли андроиды об электроовцах?» – один из наиболее известных классических фантастических романов американского писателя Филипа Киндреда Дика, написанный еще в 1968 году.

Согласно авторской задумке, действие романа происходит в 1992 году после ядерной войны. Земля превратилась в выжженную пустошь, многие растения и животные погибли или находятся на грани исчезновения. Физически здоровые люди, способные к деторождению, переселились на Марс и каждому из эмигрантов дают в услужение робота-андроида, унизительно называемого анди. Оставшиеся на Земле люди живут в разрушающихся мегаполисах, где радиационное загрязнение может вызвать серьезные болезни и генетические отклонения. Однако на Землю стремятся и те самые андроиды, попавшие в рабское положение. Они – репликанты, практически не отличимые от людей, только не испытывающие эмпатии. Для поимки сбежавших андроидов существуют «охотники за головами». Рик Декард – один из них. Ему поступает задание поймать и усыпить шестерых беглецов, но в процессе поисков он чаще и чаще задается вопросом: а так ли бесчувственны эти андроиды?

Роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» еще известен под названиями «Бегущий по лезвию бритвы» или «Бегущий по лезвию». В 1982 году по мотивам произведения был снят фильм «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом в главной роли. Впрочем, сценарий фильма во многом отличается от сюжета книги. Поэтому если вы только смотрели киноленту, то самое время ознакомиться еще и с книгой и узнать новые детали!

https://epolits.com/mechtayut-li-androidy-ob-elektroovtsakh-619165

Цикл «Основание», Айзек Азимов

Айзек Азимов – известный американский писатель-фантаст и популяризатор науки. Его перу принадлежат более 500 различных произведений, в основном художественных и научно-популярных. Неоднократный лауреат премий «Хьюго» и «Небьюла».

Действие «Основания» происходит в Галактической Империи – сверхгосударстве, который охватывает весь Млечный Путь. Учёный Гэри Селдон разработал науку под названием «психоистория», в основе которой – статистическое описание поведение больших народных масс. Селдон считает, что Первую Империю неизбежно ждет крах и наступление тёмных веков. Он создает Основание – организацию, которая должна в соответствии с разработанным на тысячу лет вперед «планом Селдона» сохранить и возродить цивилизацию…

Изначально цикл «Основание» состоял из трех романов, позднее автор расширил его еще четырьмя, два из которых показывают предысторию описываемых событий. В других переводах культовая серия имеет названия Академия, Фонд, Основатели, Установление, Организация, Фундамент, Фундация. Входит в десятку лучших научно-фантастических романов всех времён по версии читателей журнала «Локус».

https://epolits.com/akademiya-34268834

«Гиперион», Дэн Симмонс

«Гиперион» – научно-фантастический роман американского писателя Дэна Симмонса, впервые опубликованный в 1989 году в США. Является первой частью «космической оперы» – тетралогии о Вселенной Гипериона.

Консул, католический священник Ленар Хойт, полковник Федман Кассад, частный детектив Ламия Брон, учёный Сол Вайнтрауб, поэт Мартин Силен и тамплиер Хет Мастин – семеро незнакомцев отправляются в паломничество на планету Гиперион к так называемым Гробницам Времени, чтобы разгадать их тайну и встретиться с беспощадным механическим чудовищем – Шрайком. В пути пилигримы рассказывают о своем прошлом, о своих тайнах, чтобы лучше понять друг и друга и зачем их вообще отправили на Гиперион.

Каждая из рассказанных историй различна не только по сюжету и стилю, но и по общей морали. В романе «Гиперион» вы найдете элементы разных жанров – научной фантастики, детектива, боевика, мистики, драмы и любовного романа. Это произведение принесло автору престижные литературные премии «Хьюго», «Локус» и премию Игнотуса.

https://epolits.com/giperion-125226

«Левая рука тьмы», Урсула ле Гуин

Роман американской писательницы-фантаста Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы» – это та самая попытка найти невидимые нити, которые объединяют человечество в единое целое, в независимости от расы, пола, религии, истории, культурных представлений.

…На далекой планете под названием Зима (или Гетен) совершенно необычные физические условия жизни – это холодный и суровый мир, в котором бедно представлена флора и фауна. Тысячелетиями среди снега и льда живет общество людей, в котором нет деления на мужчин и женщин. Большую часть времени – это просто люди, которые имеют бесполое состояние и лишь на какой-то период вступают в сексуальный цикл и примеряют на себя «женские» и «мужские» роли. И вот на эту удивительную планету прилетает Дженли Аи – посланник от Лиги миров, чтобы предложить гетенианцам заключить договор с межпланетным объединением. Но местные жители относятся к нему с недоверием, и только премьер-министр Кархайда по имени Эстравен мыслит шире своих соплеменников. Он думает не только о будущем своей страны, но и всей планеты. Впереди Дженли Аи и Эстравена ждут стена непонимания, кулуарные интриги и заговоры…

Научно-фантастический роман Урсулы ле Гуин считается классическим и удостоен двух престижных наград – «Хьюго» и «Небьюла».

https://epolits.com/levaya-ruka-tmy-sbornik-18525782

«Стальная крыса», Гарри Гаррисон

«Стальная крыса» – это целая серия научно-фантастических юмористических произведений американского писателя и редактора Гарри Гаррисона.

Как вам кажется, что же такое «стальная крыса»? Первое, что приходит в голову – какое-то механическое чудище. А вот и нет! Это прозвище одного из самых известных галактических мошенников из далекого будущего Джеймса Боливара Ди Гриза. С рождения он жил на захолустной сельскохозяйственной планете Бит О’Хэвен, но в семнадцать лет решил найти легендарного преступника Слона, чтобы уговорить его стать наставником и учителем. С тех пор Ди Гриз – плут, авантюрист и жулик космических масштабов, который всегда найдет себе проблемы (или проблемы найдут его), но с успехом их решит. На то он и «Стальная крыса»!

В этом цикле романов вы проследите историю от рождения на свет простого мальчишки Джеймса до становления величайшего преступника галактики «Стальной крысы» с веселым, остроумным и добрым характером. Опасные приключения, невероятные испытания и юмор вам обеспечены!

«Обмен разумов», Роберт Шекли

Ровно пятьдесят пять лет прошло с момента выхода иронично-абсурдистской фантастической повести (романа) американского фантаста Роберта Шекли.

Действие книги происходит в далеком будущем. Марвин Флинн – обычный землянин, который очень любит путешествовать. Его так и манят далекие планеты и звезды. Сказано – сделано. Марвин решается на недорогой, но очень рискованный метод – попасть на Марс с помощью программы Обмена разумов. Его разум переселился в тело марсианина по имени Зе Краггаш, а разум того оказался в теле Марвина. Но вместо цивилизованной туристической поездки с сувенирами мужчина получает неприятный «сюрприз» – Зе Краггаш оказался мошенником, который уже продал свое тело двум претендентам. И Марвину срочно нужно покинуть чужое тело. Так начинается удивительный калейдоскоп из миров, событий и приключений!..

«Обмен разумов» – яркий пример интеллектуальной фантастики, где ощущается переход от сатиры и черного юмора до философских размышлений с возрастающей сюрреалистичностью.

«Город», Клиффорд Саймак

Роман «Город» один из основателей современной американской фантастики Клиффорд Дональд Саймак писал во время Второй мировой войны как протест против жестокости, насилия и военных конфликтов. По сути, это цикл из восьми рассказов и эпилога.

Только представьте, в этих девяти произведениях автор описал, согласно своей задумке, историю человечества на протяжении нескольких тысячелетий! За этот период на Земле развиваются другие разумные расы – мутанты, псы, муравьи. Человечество постепенно исчезает, но происходит это мирно – путем переселения людей на Юпитер. Планета на какой-то период оказывается под властью разумных псов, но и они покидают ее, оставляя господство муравьям. Ведь на Земле давно забыты и войны, и конфликты…

Научно-фантастический роман «Город» – это и предупреждение человечеству о необходимости остановиться в попытке подчинить себе природу, и гимн мирному сосуществованию всего живого на нашей планете.

https://epolits.com/gorod-145483

«451° по Фаренгейту», Рэй Брэдбери

«451° по Фаренгейту» – научно-фантастический роман-антиутопия американского писателя Рэя Брэдбери. Это одно из наиболее известных произведений автора, неоднократно переизданное и экранизированное. Удостоено премии Американской академии искусств и литературы и золотой медали Клуба Содружества Калифорнии, премии «Хьюго», а также включено в «Зал славы» премии «Прометей».

Гай Монтэг – пожарник. Но он не спасает людей или здания от огня. В его обязанности входит сжигание книг и даже домов людей, где они хранятся. В мире Монтэга литература находится под строгим запретом, и это считается «благом», ведь тогда в умах людей не будет «противоречивых мыслей», они не смогут задумываться над своей жизнью и развиваться. Здесь ценно только материальное. Здесь царит пустота, апатия, равнодушие, бездумные развлечения и успокоительные таблетки. Здесь не принято выражать свои эмоции, общаться по душам, созерцать природу. Однажды Монтэг встречает новую соседу Кларисс – живую и общительную девушку, которая интересуется книгами и природой. Она умеет говорить о своих чувствах. И мир «пожарника» переворачивается…

Многие читатели называют «451° по Фаренгейту» самой жизненной и реальной антиутопией. Ведь читая ее, мы невольно узнаем и себя, и окружающий мир, прячущийся за бесконечной потребительской гонкой, за выматывающей работой, за экранами гаджетов, за бездумным сидением в социальных сетях. Роман-предупреждение, который заставит вас задуматься над многими вещами!

https://epolits.com/451-gradus-po-farengeytu

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