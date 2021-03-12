В выходные дни на Луганщине потеплеет

В выходные в Луганской области ожидается существенное повышение температуры воздуха в дневное время.

Об этом говорится в прогнозе Луганского областного центра по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 13 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м / с. Температура ночью 5-10 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

В воскресенье, 14 марта, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег. Ветер южный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 0 мороза, днем 3-8 0 тепла.