Как проходит вакцинация от COVID-19 на Луганщине. ВИДЕО

За две недели прививки от COVID-19 на Луганщине сделали более 1,3 тыс. человек. Это медики из коронавирусных отделений больниц, персонал и подопечные интернатов для пожилых людей и военные. Как идет вакцинация в регионе, рассказали журналисты телеканала ” Дом “.

Одними из первых вакцинировались десять сотрудников Луганского пограничного отряда.

Своими ощущениями после прививки от COVID-19 через неделю поделился военнослужащий Луганского пограничного отряда Михаил Мельник. Он был одним из первых, кто принял участие в вакцинации от коронавируса.

“Сейчас чувствую себя хорошо. Никаких побочных эффектов на себе не почувствовал. Все хорошо. Врачи предупредили – подождать немного, может какие-то побочные эффекты возникнут в первые полчаса. Но ни в первые полчаса, ни потом ничего не почувствовал, и счастлив с улыбкой пошел дальше служить “, – рассказал пограничник.

Еще сотня его коллег ожидают вакцинации на этой неделе.

“Мы первые, кто начал вакцинацию в Государственной пограничной службе Украины. Из десяти человек у трех было незначительное повышение температуры тела – до 37,2 градусов по Цельсию. Значительных признаков побочных эффектов не было. То есть человек чувствовал себя неважно, а на следующий день вышел на службу “, – рассказал начальник службы здравоохранения Луганского пограничного отряда Вадим Коржеминский.

Всего на Луганщине прививки от COVID-19 сделали более 1,3 тыс. человек, из них более 400 – медики. Осложнений не зафиксировали. Только единичные случаи незначительного повышения температуры.

Как сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, в регионе сформированы и обучены все мобильные бригады медиков. Они работают по специально разработанному графику вакцинации.

На первом этапе в Луганской области планируют вакцинировать 6,6 тыс. человек, на втором – почти 20 тыс. В областных учреждениях региона сейчас хранится 7 тыс. доз вакцины от COVID-19 индийского производителя.