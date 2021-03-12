На шахте в Луганской области произошла аварийная остановки клети с горняками

Вчера, 11 марта, на шахте “Горская” в Луганской области произошла чрезвычайная ситуация. При выезде после смены произошла аварийная остановка клети с 11 горняками.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

“Три часа люди в продуваемом холодным воздухом подъемнике провисели на высоте 250 м от поверхности по северному воздухоподающему стволу. Была проведена спасательная операция – к шахтерам спустились вторым отдельным подъемником, перевели их в рабочую клеть и подняли на поверхность. К счастью обошлось без пострадавших. Медосмотр подтвердил нормальное состояние всех 11 горняков”, – сообщил Михаил Волынец.



Причиной аварии стал проводник противовеса подъемника, который на горизонте 300 м вышел из строя и застрял на горизонте 700 м. Сейчас идет ремонт оборудования.



“От себя обращу внимание Минэнерго, что это не последняя аварийная, опасная для работников ситуация на государственном угледобывающем предприятии. Кроме острого дефицита средств индивидуальной защиты, на шахтах изношенное оборудование, годами не видевшее модернизации: компрессорные, подъемные установки, машинные механизмы, вентиляторы главного проветривания”, – резюмировал он.