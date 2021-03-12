Для жителей Северодонецка создали интерактивную онлайн-карту: чем она полезна

Интерактивную онлайн-карту , где собраны места досуга, создали для жителей Северодонецка. Карта уже доступна на Facebook-странице инициативы “Сєвєр змін”. Каждый желающий может присоединиться к ее обновлению.

Об этом сообщается в материале Суспільне.

Волонтер инициативы “Сєвєр змін” Александр Ольховой рассказал, что на карте есть несколько разделов: образование, спорт, отдых и другое.

“Я картой пользуюсь регулярно. Когда, допустим, с друзьями гуляем, то всегда есть места куда можно пойти и отдохнуть, развлечься”, – говорит Александр.

Александр один из 14 волонтеров, которые работали над разработкой онлайн-карты. На ее создание ушло более 2 лет.

Координатор проекту Сергей Петровский, говорит, волонтеры искали и добавляли новые локации города.

“Каждый взял на себя определенный участок территории города Северодонецк и выполнял такое действие – собирал информацию. Нашел какую-то точку, собирал информацию, фиксировал ее и присылал менеджеру. Результат этого проекта – это карта, которой может пользоваться молодежь. Когда она не знает в городе какое-то, например, неформальное обучение или спорт – молодежь открывает эту карту и смотрит “, – объясняет Сергей.

По словам координатора проекта, отдельным пунктом обозначены опасные места, которые они советуют обходить. Добавить подобные места к карте могут все желающие.

“Далее эта карта планируется, как элемент одного приложения по работе с волонтерами, который уже разрабатывается Ассоциацией молодежных центров Украины”, – говорит Сергей.

Как пользоваться приложением, прикрепить фото и оставить отзыв, можно узнать из анимационных роликов инициативы “Сєвєр змін”.