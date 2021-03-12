“Давно мечтали”: кооператив в Станице Луганской приобрел собственное авто для доставки овощей

Сельскохозяйственный кооператив “Овощи станичников” (Луганская область) приобрел грузовой автомобиль для доставки овощей заказчикам.

Этой новостью поделились на страничке Проєкт USAID “Економічна підтримка Східної України” в ФБ.

До этого кооператив арендовал транспорт.



“Мы давно мечтали о собственном авто для нужд кооператива. Автомобиль нам нужен, чтобы быть мобильными и влиять на цену, – рассказала соучредитель кооператива Марианна Нещерет. – Например, раньше мы заранее договаривались об автомобиле, часто не могли изменить условия. Когда авто прибывало, мы должны собрать всю продукцию в определенный день. Также количество товара на рынке всегда влияет на цену. Если придержать урожай на пару дней, можно его выгоднее продать. Сейчас, имея авто под рукой каждый день, мы сможем регулировать эти моменты “.

Автомобиль может вместить до 8 тонн овощей, он имеет термооборудование, которое позволяет привезти заказчикам томаты и огурцы охлажденными. Также авто имеет гидроборт – это подъемный механизм (похож на лифт), который помогает загрузить и разгрузить продукцию.



Фермеры планируют украсить свой автомобиль брендированной вывеской.



Кооператив “Овощи станичников” создан в 2017 году. Он насчитывает около ста домохозяйств Станицы Луганской.

Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины” (проект USAID) cотрудничает с кооперативом с 2018 года. За это время благодаря консультациям от проектов USAID фермеры улучшили агротехнические процессы выращивания овощей, расширили ассортимент, географию продаж, вышли на новые рынки сбыта продукции.



“Проект USAID помог кооперативу наладить продажу. Если раньше каждый фермер продавал урожай отдельно, то сейчас они действуют от имени кооператива и могут продать большими партиями, – говорит специалист аграрного сектора Проект USAID Александр Карельсон. – Кардинально изменилась география продаж. Станичников знали только в Луганской области, сейчас их томаты и огурцы продаются в национальных супермаркетах, вся продукция – в брендированной упаковке. Они начали выращивать экзотические томаты – черные, желтые. Также от проектов USAID члены кооператива получают постоянную консультационную и юридическую поддержку. В перспективе – разработка сайта и консультации по продвижению в социальных сетях “.



В этом году в Станице Луганской Проект USAID планирует построить логистический центр (хаб) для хранения и охлаждения овощей. Им бесплатно смогут пользоваться все фермеры поселка.