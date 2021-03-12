Станции экстренной медпомощи в Лисичанске, Рубежном, Счастье и Старобельске получили новые “скорые”

В Лисичанске председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай передал ключи от шести машин экстренной помощи на базе Ситроен Джампер типа В.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В приветственном слове глава Луганщины поблагодарил врачей, которые ежедневно выполняют супертяжелую и крайне ответственную работу: «Уважаемые медработники и врачи, сердечно благодарю вас за тот огромный объем работы, который вы выполняете в эти непростые времена. Надеюсь, что эти автомобили будут полезны при спасении жизней и здоровья людей. Вчера мы получили страшную весть: в Счастье из-за ​​технической неисправности произошло возгорание машины экстренной помощи, бригада которой оказывала помощь двум больным COVID-19. К счастью, никто не пострадал, а бригада «скорой» смогла даже спасти медицинское оборудование. Очень символично, что сегодня мы передаем Счастьенскому центру экстренной медицинской помощи новый автомобиль », – также он проанонсировал дальнейшее обновление автопарка «скорых»-« Сейчас мы готовим документы на получение еще 10 автомобилей, которые еще лучше, поскольку будут полноприводными”.

Стоимость одной машины, которая была передана сегодня, составляет 1,98 млн грн, а общая стоимость шести машин составила 11,88 млн грн. Стоит отметить, что они оборудованы современными кислородными концентраторами.

Два новых автомобиля экстренной помощи переданы Лисичанской станции ЭМП, два – Рубежанской и по одной в Старобельске и Счастье.