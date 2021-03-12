На Луганщине состоялось заседание ВСК Верховной Рады по расследованию причин масштабных пожаров в 2020 году

В поселке Сиротино Луганской области вчера, 11 марта, состоялось выездное заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров на Луганщине.

Об этом пишут Новости Донбасса.

На собрание пришли около сотни местных жителей. Люди возмущались тем, что компенсации в сумме 300 тысяч гривен за сгоревший дом не хватает на восстановление жилья. Одна местная жительница обратилась к членам ВСК с тем, что ее дом жилой по документам провели как хозпостройку, и она вообще не смогла получить компенсацию.

Народный депутат Максим Ткаченко задал представителям местной власти вопрос, почему у спасателей во время пожаров в июле 2020 года не было связи.

Начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик заявил, что это неправда, у спасателей связь между машинами была, и что все записи в переданы в Государственное бюро расследований (ГБР).

Однако представитель территориального управления ГБР отметил, что опросили больше 200 свидетелей и не готовы ответить, были ли записи за 6-7 июля. Ткаченко же утверждает, что в эти дни не было связи между спасателями, потому они не могли ориентироваться в ситуации, и тогда погибли люди.

Глава ВСК нардеп Руслан Горбенко поручил теруправлению ГБР в Краматорске проверить записи, когда начали поступать звонки о пожарах и когда по факту выехали спасатели.

Жители Сиротино утверждали, что их никто не эвакуировал из поселка 30 сентября 2020 года, когда бушевал пожар, не было оповещения. Начальник областного управления ГСЧС возразил, что эвакуация была, и пожар спасатели тушили по мере возможности, но сильный ветер затруднял их работу.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что готов предоставить все пояснения в письменном виде, и что он уже предоставил более трех тысяч ответов по итогам прошедших заседаний ВСК.

В конце сентября-начале октября 2020 года в Луганской области существовало сразу несколько крупных очагов лесных и сухотравных пожаров в Станично-Луганском, Новоайдарском, Старобельском и Попаснянском районах, которые, к сожалению, привели к разрушениям жилой инфраструктуры и человеческим жертвам.

В результате масштабных пожаров погибли 11 человек, сильно пострадали населенные пункты Капитаново, Муратово, Вороново, Сиротино, Осколоновка. В целом более 500 домов и почти 2000 хозпостроек получили повреждения или были уничтожены огнем.

Огонь прошел более 22 тысяч га территории области. По данным лесников, на восстановление лесного фонда уйдет 10-15 лет, а то и больше. Лес вокруг Северодонецка уничтожен на 70-80%, в результате чего в регионе возможны в ближайшем будущем пылевые вихри и сажевые бури. Лес необходимо восстановить в самое короткое время, считают лесники.

Предыдущие масштабные пожары на Луганщине произошли в начале сентября и в июле (тогда лесной пожар перекинулся на село Смоляниново и дачный кооператив “Волчье озеро”: уничтожено в совокупности более 100 домов, погибли 5 человек).