Полицейские Луганщины установили местонахождение пропавшей 15-летней девочки

В Луганской области полицейские установили местонахождение несовершеннолетней Дарьи Могилиной. Девушка находилась у своего знакомого сверстника в с. Дуванка Сватовского района. Девочка жива и здорова, жертвой преступления несовершеннолетняя не стала.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.



10 марта в 15.40 в полицию поступило сообщение 48-летнего жителя с. Заайдаровка о том, что 9 марта он отправил свою 15-летнюю дочь, которая гостила у него, автобусом до г. Старобельск, где она должна была пересесть на другой автобус до пгт. Новоайдар. Однако в настоящее время дочь к матери не приехала и не выходит на связь.



Немедленно на поиски несовершеннолетней были подняты оперативники Управления уголовного розыска, киберполицейские, сотрудники полиции Старобельска, Новопскова и Новоайдара.



В результате поисковых мероприятий девочка была найдена. Сейчас с ней работают полицейские психологи и ювеналы.