Восемь стран Европы приостановили прививки вакциной AstraZeneca: названа причина

Восемь стран Европы приостановили прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca из-за побочных эффектов.

Об этом пишет Reuters и сообщает BBC.

В частности Дания объявила, что временно прекратит использование вакцины AstraZeneсa/Oxford после сообщения об одной смерти, а также об образовании тромбов у людей, которых прививали этим препаратом.

Министерство здравоохранения страны подчеркнуло, что пока рано говорить, существует ли связь между этим и вакциной AstraZeneca. Однако в качестве меры предосторожности в Дании на 14 дней приостановят использование препарата.

Примеру Дании последовали Норвегия и Исландия. Ни одна из стран не указала, сколько продлится пауза в вакцинации этим препаратом. Директор по предотвращению и борьбе с инфекциями Норвежского института общественного здоровья Гейр Букхольм заявил, что решение является вопросом осторожности.

В то же время Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) сообщило, что запретит использовать конкретную партию препарата и оставляет за собой право “принимать дальнейшие меры, если это будет необходимо”.

Приостановлено использование вакцины AstraZeneсa также в Эстонии, Латвии, Литве и Люксембурге. Страны проведут расследования, действительно ли этот препарат влияет на свертываемость крови.

В свою очередь Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что предварительная проверка партии вакцины AstraZeneсa (ABV5300) не показала, что именно она является причиной случаев образования тромбов у пациентов. Там подчеркнули, что сейчас польза от вакцины превышает возможные негативные риски.

Как сообщал “источник”, производители вакцины срывают сроки поставок препаратов в Украину. В частности поставка вакцины AstraZeneсa задерживается на неопределенный срок.