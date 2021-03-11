Украину накроют мощные метели, на дорогах будет гололед: синоптик предупредила о неприятностях

В пятницу, 12 марта, в Украине прогнозируют снег, мокрый снег и метели, а в Киеве также пройдет ледяной дождь.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Мощная циклоническая система с атмосферными фронтами переместится из Западной Европы в направлении Восточной. Она также накроет и Украину. Потому 12 марта атмосферный фронт принесет в большинство наших областей осадки. На Западе преимущественно будет дождь и мокрый снег.

В Харьковской и Днепропетровской областях непогода будет бушевать 12 марта вечером, или даже на следующий день – 13 марта. Осадков не ожидается лишь в Крыму, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Ветер в Украине прогнозируют южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.

Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться около 0 градусов, на востоке до -3 градусов, в западной части будет постепенно теплеть – до +4…+7 градусов.

В Киеве 12 марта ожидается изменение погоды. Усилится ветер до сильного, днем будет снег и мокрым снегом. Температура составит 0 градусов.

Потепление в страну придет на выходных, 13-14 марта.

Как сообщал “источник”, в Украине лето 2021 года может оказаться аномальным из-за влияния Ла-Ниньи – климатического явления, регулярно возникающего в тропических широтах южной части Тихого океана.