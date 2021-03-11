В Украине презентовали Центр противодействия дезинформации: чем будет заниматься

В Украине 11 марта презентовали Центр противодействия дезинформации, который запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили на форуме “Украина 30”, который транслируют в YouTube.

“Я уверен, что на следующей неделе такой центр начнет свою работу”, – сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Известно, что Центр будет противодействовать международной дезинформации. Речь в основном идет о медийных угрозах. Планируется обнародовать фейки, которые “гуляют” в информационном пространстве.

“Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью”, – отметил Ермак.

Уже несколько международных партнеров Украины сказали, что заинтересованы в участии в работе Центра.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телеканалы украинского политика и кума Путина Виктора Медведчука распространяют дезинформацию.