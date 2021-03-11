Бил обухом топора по голове: на Луганщине задержали убийцу

36-летнего жителя поселка Белолуцк задержали в порядке ст. 208 УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Об этом рассказали в Старобельском районном управлении полиции.



Вчера, 10 марта в полицию Новопскова поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что обнаружил своего знакомого мертвым.



Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством отдела полиции и районного управления полиции. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и все обстоятельства произошедшего.



Как оказалось во время совместного употребления алкогольных напитков между двумя товарищами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес телесные повреждения обухом топора по голове жертвы. От полученных травм мужчина скончался на месте.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Под процессуальным руководством прокуратуры следователем проводятся неотложные следственные действия. После объявления подозрения следователь при поддержке прокуратуры обратится с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.