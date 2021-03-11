В ОРДО пьяное застолье завершилось трагедией: из-за взрыва гранаты погибли двое мужчин

Двое мужчин погибли, трое получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва гранаты во временно неподконтрольном Снежном.

Об этом сообщили ресурсы, подконтрольные НВФ “ДНР”.

В результате взрыва гранаты три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчины 1958 и 1980 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью.

Установлено, что накануне происшествия во время распития спиртных напитков хозяин домовладения достал гранату и выдернул из нее чеку.

НВФ по данному факту открыли “уголовное дело”.