На трассе Новоайдар – Счастье сгорела “скорая”

10 марта в 18:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на трассе Новоайдар – Счастье в движении загорелся автомобиль экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

На момент прибытия на место происшествия бойцов 25 Государственной пожарно-спасательной части, водитель, фельдшер и двое больных граждан находились на безопасном расстоянии от горящей машины.

Пожар локализован в 18:49 и ликвидирован в 19:01.

Травмированных и погибших не обнаружено.

К ликвидации привлекались 8 пожарных на 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.