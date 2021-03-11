Код “красный” – Кремль начал имитацию наступления ВСУ на Донбассе

Эскалация войны на Донбассе сопровождается неистовой информационной кампанией. Россия устами своих чиновников, пропагандистов, боевиков “Л/ДНР” обвиняет ВСУ в подготовке наступления.

Что означает такая активность Москвы, в своем блоге в Facebook объяснил украинский военный обозреватель Александр Коваленко, передает Диалог.UA.

Он обратил внимание на то, что в РФ и на оккупированном Донбассе начали разгонять тезисы о штурме ВСУ, попытке Украины повторить карабахский сценарий и тому подобное. Доказательствами пропагандисты и боевики себя не озадачивают, тем не менее, подавая будущее наступление как неоспоримый факт.

“Сквозь пальцы смотреть нельзя, ведь есть одно “НО””, – написал эксперт.

Он отметил, что прогнозировал обострение на Донбассе еще с конца 2020 года в связи с двумя фактами: поражением РФ в войне за Карабах и пока скрытым транзитом власти внутри страны, который обострил конфронтацию российских силовых структур. Так, по мнению Коваленко, за обострением вполне может стоять Генштаб ВС России в попытке усилить свое влияние на Администрацию президента РФ.

“Для полноценных действий необходим повод, и поводом может стать имитация наступления ВСУ на Донбассе, некая провокация, которая позволит российской пропагандистской машине вопить 24/7: “Путин, введи войска!””, – написал блогер.

Он предупредил, что эта провокация должна быть кровавой, чтобы дать России серьезный повод. 7-летняя война показала, что для боевиков не составит никакого труда нанести удары по гражданским, чтобы выдать их за действия ВСУ.

“Главное – повод и яркая, багрово-красных оттенков картинка на всех федеральных телеканалах РФ и призыв к отшельнику из Ново-Огарево”, – подчеркнул Коваленко.

Он подозревает, что на данный момент РФ ведет масштабную подготовку к опасной провокации на Донбассе. С ее помощью россияне получат возможность развязать полноценную войну и снова вернуть ее в свою повестку.