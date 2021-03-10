Насколько эффективна вакцина Covishield: данные нового исследования

Международная группа экспертов получила доказательства того, что одна доза вакцины Covishield, которой вакцинируют в Украине, является высокоэффективной через 90 дней после вакцинации, а более длинный интервал между первой и второй дозами вакцины приводит к высокой эффективности вакцины.

Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовано в журнале Lancet, его цитирует издание Business Line.

Результаты нового исследования показали, что вакцина от коронавируса Covishield имеет эффективность 81,3 процента, если две дозы вводить с интервалом в 12 недель.

Исследование показало, что люди моложе 55 лет развивают двойную реакцию антител против вируса, если дозы принимают с интервалом в 12 недель.

Эффективность Covishield составляла лишь 55,1 процента, когда две дозы вводили с интервалом менее шести недель. Однако уровень эффективности вакцины против коронавируса AstraZeneca (Covishield) значительно вырос, когда участники получали одну стандартную дозу и другую низкую дозу в отличие от двух стандартных доз. Эффективность составила 63,1% у тех, кто получал две стандартные дозы, и 80,7% у тех, кто получал низкую дозу плюс стандартную дозу.

“Особенно важно, что в исследовательских анализах эффективность вакцины после приема одной стандартной дозы составляла 76 процентов с 22 по 90 день, и уровень антител поддерживался в течение этого периода с минимальным уменьшением”, – говорится в исследовании.

Исследования проводили доктор Ф.Н. Хунг из медицинского факультета Университета Гонконга и больницы Queen Mary (Гонконг) и специалисты исследовательской группы вакцин Mayo, клиника Mayo, Рочестер (США).

“В общем, ценность этого исследования заключается в предоставлении доказательств того, что одна доза вакцины Covishield является высокоэффективной через 90 дней после вакцинации, более длительный интервал после первичного приема препарата приводит к высокой эффективности вакцины, а защита от симптоматического протекания Covid-19 поддерживается, несмотря на больший интервал дозирования “, – уточнили в исследовании.

Как сообщал “источник”, 9 марта в Украине зарегистрировали китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd.