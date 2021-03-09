В Украине расширили список запретов для “красной” зоны: инфографика

Кабинет Министров расширил перечень карантинных ограничений “красной” зоны карантина, в которую могут попасть 10 регионов Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Коронавирус_инфо”.

В частности введены новые ограничения в работе транспорта.

Напомним, “красный” уровень карантина вводится в области, если в ней есть превышение хотя бы двух эпидемиологических показателей на протяжении трех дней подряд.

В “красной” зоне запрещено:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Как сообщал “источник”, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пик заболеваемости коронавирусом придется на март и апрель. Если 13 и более областей Украины попадут в “красную” зону, Минздрав будет призывать к введению локдауна по всей стране.