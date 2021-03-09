В Украине расширили список запретов для “красной” зоны: инфографика

Кабинет Министров расширил перечень карантинных ограничений “красной” зоны карантина, в которую могут попасть 10 регионов Украины.
Об этом сообщается в Telegram-канале “Коронавирус_инфо”.
В частности введены новые ограничения в работе транспорта.
Напомним, “красный” уровень карантина вводится в области, если в ней есть превышение хотя бы двух эпидемиологических показателей на протяжении трех дней подряд.
В “красной” зоне запрещено:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
- работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Как сообщал “источник”, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пик заболеваемости коронавирусом придется на март и апрель. Если 13 и более областей Украины попадут в “красную” зону, Минздрав будет призывать к введению локдауна по всей стране.