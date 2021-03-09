Трагедия с украинцами в Польше: появились новые данные о погибших

Тела пятерых украинцев, погибших в аварии украинского автобуса вблизи польского города Перемышль, готовят к отправке в Украину. Тела трех женщин и двух мужчин планируют транспортировать в среду, 10 марта.

Об этом сообщает издание Укринформ со ссылкой на информацию генконсула Украины в Люблине Василий Павлюк.

“Оформляются все документы на транспортировку тел в Украину. Перевозка может начаться в среду “, – сообщил Павлюк.

По словам генкосула, погибшими являются женщины 1960, 1967 и 1988 г.р., а также мужчины 1968 и 1992 г.р. Они – жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Украинский дипломат добавил, что в больницах Подкарпатского воеводства сейчас находятся 24 пассажира украинского автобуса, двое из них – в тяжелом состоянии.

Также генкосул подтвердил информацию о нежелании одной из больниц лечить двух пострадавших в ДТП из-за отсутствия у них медицинской страховки. После вмешательства украинского консульства проблему с лечением украинцев удалось решить, пострадавшим оказывают медицинскую помощь, проведены необходимые операции.

Напомним, украинцы, которые не были госпитализированы после масштабного ДТП в Польше, возвращаются в Украину.