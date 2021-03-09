В ночное время заходят колонны с военной техникой. “НВФ готовятся к эскалации конфликта”, – правозащитники

Мониторы “Восточной правозащитной группы” в течении двух недель исследовали ситуацию, связанную с подготовкой незаконных вооруженных формирований к активизации боевых действий на Донбассе.

Правозащитники поделились некоторыми данными. В частности, по их данным, через КПП «Должанский» и КПП «Малиновка» проходят колоны с дизельным топливом, пять в одной колоне. Поставки осуществляются в вечернее и ночное время.

“На городском рынке, в прошлое воскресенье, взвод солдат РФ осуществили закупки продуктов питания. Местные жители сообщают, что из отличительные черты – это Новая выглаженная форма, отсутствие шевронов на рукавах, акцент и т.д. Закупка проводилась 30 минут не более”, – сказано в сообщении.

Также в ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. В так называемом “Союзе добровольцев Донбасса” проводят вербовку “добровольцев” из РФ.

“По маршруту Алчевск-Стаханов-Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке линии фронта. В ночное время из РФ в ОРДЛО заходят колоны с военной техникой, через КПП «Изварино». Дважды зафиксировано местными жителями в феврале 2021 года”, – отметили правозащитники.