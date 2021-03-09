За минувшие сутки на Луганщине 110 человек получили прививки от COVID-19

За прошедшие сутки, 8 марта, в Украине еще 1171 человек получил прививку против коронавируса. По состоянию на утро 9 марта вакцинировано уже 19 118 украинцев.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья, передает “ДС”.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 10 прививок;
Волынская область — 30 прививок;
Днепропетровская область — 40 прививок;
Донецкая область — 294 прививок;
Закарпатская область — 30 прививок;
Запорожская область — 10 прививок;
Ивано-Франковская область — 187 прививок;
Киевская область — 120 прививок;
Луганская область — 110 прививок;
Львовская область — 30 прививок;
Полтавская область — 70 прививок;
Тернопольская область — 60 прививок;
Харьковская область — 40 прививок;
Херсонская область — 20 прививок;
Хмельницкая область — 20 прививок;
Черновицкая область — 50 прививок;
Черниговская область — 50 прививок.
За минувшие сутки больше прививок сделали в Донецкой области — 294. Регион также лидирует по общему количеству прививок — 2 474. Наименее вакцинированных на сегодня Сумская область — всего 350 прививок.