За минувшие сутки на Луганщине 110 человек получили прививки от COVID-19

За прошедшие сутки, 8 марта, в Украине еще 1171 человек получил прививку против коронавируса. По состоянию на утро 9 марта вакцинировано уже 19 118 украинцев.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, передает “ДС”.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 10 прививок;

Волынская область — 30 прививок;

Днепропетровская область — 40 прививок;

Донецкая область — 294 прививок;

Закарпатская область — 30 прививок;

Запорожская область — 10 прививок;

Ивано-Франковская область — 187 прививок;

Киевская область — 120 прививок;

Луганская область — 110 прививок;

Львовская область — 30 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Тернопольская область — 60 прививок;

Харьковская область — 40 прививок;

Херсонская область — 20 прививок;

Хмельницкая область — 20 прививок;

Черновицкая область — 50 прививок;

Черниговская область — 50 прививок.

За минувшие сутки больше прививок сделали в Донецкой области — 294. Регион также лидирует по общему количеству прививок — 2 474. Наименее вакцинированных на сегодня Сумская область — всего 350 прививок.