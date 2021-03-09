Ситуация в зоне ООС: 8 марта незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки, 8 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Луганского НВФ с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. А недалеко от Водяного, что на Приазовье и поселка Пески открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Рядом с населенным пунктом Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 – еще и из стрелкового оружия.

К тому же, в районе поселка Лебединское противник обстреливал наши позиции из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.



С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. У Красногоровки НВФ

использовали миномет 82-го калибра, а неподалеку Песок открывали огонь из стрелкового оружия.

На провокационные действия противника наши воины реагировали огнем.



О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.



