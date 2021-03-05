Для Новопсковского ТМО купили новое оборудование. ФОТО

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За счет Новопсковской громады для КНП «Новопсковское ТМО» приобрели аппарат искусственной вентиляции легких, резектоскоп и помпу для ирригации.

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.


Сергей Костенко: “Сегодня провел первую операцию с использованием данного оборудования. Оно позволяет проводить малоинвазивные эндоскопические вмешательства в урологии (электрорезекция полипов мочевого пузыря, аденома предстательной железы, заболевания I – II стадии мочевого пузыря и т.д.). Также с помощью данного оборудования можно проводить женщинам обследование методом гистероскопия. Хирургическое отделение не стоит на месте, осваиваются и совершенствуются новые методы оперативных эндоскопических вмешательств таких как: Холецистэктомия и Аппендэктомия. Что значительно уменьшает травматичность проведения операций и сокращает сроки пребывания пациентов в больнице. “


Напомним, что с 1 января 2021 Новопсковский поселковый совет стал владельцем и основателем коммунальных некоммерческих предприятий первичного и вторичного звена медицины. Сейчас идет совместная работа над повышением качества медицинских услуг.

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