В Луганской области выявили 50 новых случаев COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждено 50 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – четыре, Рубежное – четыре, Северодонецк – восемнадцать, Беловодский район – два, Кременской – 13 Меловской – одно, Новоайдарский – одно, Новопсковский – одно, Попаснянский – одно, Сватовский – два, Старобельский – три.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 169 человек.

Из них выздоровели – 14061 (66 за последние сутки); лечатся – 635 (176 – стационарно, 459 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса на Луганщине заболели 564 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 538.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 17,7 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 48-летний мужчина из Северодонецка, 75-летний мужчина из Кременского района и 65-летний мужчина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 473 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 марта (09:00) в Украине 1384917 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 26 763 летальных, 1191 022 человек выздоровели. Всего проведено 7062 386 тестирований методом ПЦР. За сутки зафиксировано 10 155 нвых случаев; летальных – 172; осуществлено 83 756 тестирований ; выздоровели 4149 человек.