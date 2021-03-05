СМИ рассказали о состоянии двух работников “Азота”, пострадавших во время ремонта теплового котла

В Луганской области во время ремонта теплового котла сорвало крышку, в результате чего двое рабочих завода 42 и 64 лет получили травмы и ожоги. Напомним, инцидент произошел 2 марта.

“Два слесаря ​​Северодонецкого” Азота “сейчас в больнице. Один пострадавший имеет 3% ожогов тела и травмы головного мозга, состояние средней тяжести”, – рассказал Суспільному заведующий травматологическим отделением Северодонецкой многопрофильной больницы Сергей Чудик.

Также врач добавил, что второй пациент, в реанимации без сознания.

Пресс-секретарь Северодонецкого отдела полиции Татьяна Кириленко рассказала, что открыто дело о нарушении правил безопасности, однако о подозреваемых говорить рано. Полиция проводит соответствующие экспертизы.

Пресс-служба и руководство завода “Азот” не прокомментировали это событие.