В Украину возвращаются дожди со снегом: синоптики дали прогноз до конца недели

Как и прогнозировали синоптики, начало весны в Украине будет холодным, уже с пятницы, 5 марта, на большей части страны ожидаются дожди, мокрый снег и похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, 5 марта дождь и мокрый снег ожидается по всей территории Украины за исключением южных и Запорожской областей. Днем столбики термометров покажут от +1 до +16 градусов, теплее всего будет на юге, а прохладнее всего – на севере и на Волыни. Ночью прогнозируется от +1 до +4 градусов.

На следующий день, 6 марта, дожди и снег оставят Украину, по всей территории будет облачно с прояснениями. Однако похолодает – днем ожидается от -1 до +5, а ночью – от 0 до 7 градусов мороза.

В воскресенье, 7 марта, осадков также не ожидается, а вот морозы ночью усилятся по всей территории страны – от -2 до -8. Днем в Украине повсюду будут небольшие “плюсы” – от 1 до 8 градусов тепла.

Как сообщал “источник”, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, весна в Украине будет холодной и затяжной.