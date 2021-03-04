В Северодонецке на базе аэропорта хотят построить военный городок

Во время публичного отчета 2020 года председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай не сосредоточивал значительное внимание на том, что уже сделано. Хотя в «Национальном проекте «Большое строительство» Луганщина является одной из лучших по реализации и качеству выполнения работ: из 21 объекта полностью восстановлено 20. Еще один является переходным.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Наоборот – Сергей Гайдай рассказал о планах на год текущий. Отвечая на вопрос журналистов в Северодонецке 3 марта, он, прежде всего, отметил:

«Надо понимать, что, например, от подписания меморандума до реализации проекта необходимо преодолеть значительный путь. Да, я много говорил о так называемом Старобельском треугольнике – ремонт автодорог между Сватово, Северодонецком и Старобельском. Больше года! Но работы начнутся только в 2021 году. Более того, за это время мы должны отремонтировать все основные дороги Луганщины », – отметил Сергей Гайдай.

Он добавил, что сейчас идет лоббирование подписания соглашения о строительстве областной клинической больницы. Начался процесс обследования участков, где будут пролегать междугородные троллейбусные маршруты: «Раньше этот проект называли фантастикой. Однако уже вскоре мы будем заказывать технические условия. Надеюсь, к лету сможем объявить тендер ».

Относительно возможного строительства аэропорта он сообщил, что это скорее всего состоится на территории Донецкой области, но очень близко к Луганской. Из Северодонецка к объекту можно будет добраться за полтора часа.

«Но аэропорт нужен. Потому что это еще один шаг к повышению инвестиционной привлекательности Луганщины. Уверен, что тогда нашим международным партнерам будет легче принимать решение о предоставлении помощи – добраться до Луганщины станет проще », – подчеркнул глава области.

Также прорабатывается вопрос электрификации железнодорожного сообщения, что позволит, например, ездить в Киев на поезде № 20 еще на 4 часа быстрее.

В 2021 году должна завершиться разработка проектно-сметной документации и состояться тендер на строительство военного городка на базе аэропорта в Северодонецке. Потому что реализация проекта откроет огромные возможности. Кроме того, это дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города.

«Объем областного бюджета – второй с конца, если сравнивать с другими регионами страны. Поэтому одна из моих задач – привлечение инвестиций, дешевых кредитов. Эти средства позволят решить многие инфраструктурные проблемы », – резюмировал Сергей Гайдай.