“У нас состоялся хороший разговор”: в Словакии извинились за шутку об “обмене” Закарпатья на вакцину

Недавно премьер-министр Словакии Игорь Матович некорректно пошутил о Закарпатье и российской вакцине “Спутник V”, которая запрещена в Украине. За его слова извинился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Об этом в Facebook написал сам Иван Корчок.

Он сообщил, что 3 марта пообщался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и принес извинения за неуместные высказывания премьер-министра своей страны.

“Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад в Киеве у нас состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения“, – написал Корчок.

Напомним, Матович вел с Россией переговоры о поставке их вакцины в Словакию. На вопрос журналиста, что он за это пообещал, политик ответил: “Закарпатскую Украину”. На смущение ведущего премьер оправдался, что это была шутка.

Как сообщал “источник”, в конце января в Украине с официальным визитом побывал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и его венгерский коллега встретились, чтобы наладить отношения между странами, которые в последнее время только обострялись.