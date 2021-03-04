​Шендерович сказал, что будет с Крымом и Донбассом после Путина

России придется расстаться с оккупированными Крымом и Донбассом, чтобы вернуться в цивилизованный мир. Это произойдет уже после ухода из власти Владимира Путина. Такое мнение высказал известный российский писатель Виктор Шендерович в интервью Алесе Бацман. Видео доступно на видеохостинге YouTube, передает Диалог.UA.

Шендерович высказал уверенность, что тема Крыма и Донбасса будет поднята после смены власти в России. И Кремлю придется возвращать захваченные территории, потому что к тому времени, скорее всего, экономика страны будет в разрухе. А Запад поставит жесткие условия для ее спасения.

“Что касается темы Крыма и Донбасса. Я полагаю, что все будет зависеть от степени деградации российской экономики… Вернуться в цивилизованный мир на прежних условиях не получится. Нужно будет демонстрировать перемену правил игры. Все темы территориальных приобретений России, темы агрессии – будут одни из первых, которые возникнут”, – сказал российский писатель.

Он уточнил, что повторится ситуация с уходом Советского Союза из Афганистана.

“Вовсе не потому (СССР вывел войска – ред.), что осознал что-то, а потому что это было условием продолжения разговора: кредитов, вступления в “клуб””, – напомнил Шендерович.

Он констатировал, что тема Крыма и Донбасса для России в итоге “безусловно встанет”. И РФ придется попрощаться с захваченными территориями.