«Понимают ответ с пятого раза и хамят»: в ТКГ пожаловались на поведение представителей ОРДЛО на мирных переговорах

Представитель российской стороны из ОРДО Наталья Никанорова в ходе сегодняшнего заседания ТКГ пять раз задала один и тот же вопрос члену украинской делегации, так как не поняла ответ на него с первого раза, а после выразила свое возмущение. Об этом сообщил на своей странице в соцсети украинский журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, пишет ДонПресс

Комментируя сегодняшнее заседание ТКГ он уточнил:

«Сегодняшнее заседание ТКГ прошло… эмоционально. Наверное — это самая правильная характеристика. Много эмоций и ничего конкретного. Я считаю, что противоположная сторона опускалась до уровня хамства, когда гражданка Никонорова пятый раз повторив свой вопрос (просто потому ей не понравился ответ), заявила: „Ну че не понятно…“. Естественно, это вызвало резкую, но дипломатичную реакцию с нашей стороны».

Гармаш добавил, что Никанорова упрекнула одного из членов украинской делегации в том, что тот «понятия не имеет о дипломатии» и теперь украинская делегация ждет возвращения мирных переговоров в трехсторонний формат: