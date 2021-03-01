На Луганщине задержали преступников, совершивших разбойное нападение на семью

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с оперативниками Белокуракинщины и при силовой поддержке Управления “КОРД” в Луганской области задержали трех мужчин, которые подозреваются в совершении разбойного нападения. Правонарушителям грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

В полицию Белокуракинщины позвонила 38-летняя жительница с. Тимошино, которая живет вместе со своей 92-летней матерью и сообщила о том, что двое неизвестных мужчин в маске проникли в ее квартиру и применяя физическое насилие завладели 12500 грн.

Собрав всю необходимую информацию, оперативники немедленно начали поиски злоумышленников. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий и собрав неопровержимые доказательства полицейские задержали мужчин – 21, 24 и 33-летних жителей с. Житловка.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины «Разбой». Под процессуальным руководством прокуратуры проводится досудебное следствие. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.