Повышение пенсий и переход на летнее время: какие изменения ждут украинцев в марте

Украинцев в первом месяце весны ждет много нововведений. Среди главных событий марта 2021 года – массовая вакцинация населения от коронавируса, индексация пенсий, новые цены на продукты и переход на летнее время.

“источник” рассказывает обо всех нововведениях марта 2021 года.

Тарифы на газ и услуги ЖКХ

В марте максимальная цена на газ составит 6,99 за один кубометр. Некоторые поставщики газа уже начали снижать цены ниже максимальной отметки (от 6,7 до 6,96 за один кубометр). Цены на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона меняться не будут.

Цена на электроэнергию останется неизменной до конца марта. Как известно, в январе был отменен льготный тариф на первые 100 кВт и для населения действует единый тариф – в 1,68 гривны за кВт. Для части населения предусмотрена выплата компенсации за повышение тарифа – это касается тех, у кого установлено электроотопление.

Повышение пенсии

С 1 марта начнется индексация пенсий, выплаты в среднем повысятся на 11% (от минимальных 100 гривен до 308 гривен). В первую очередь будут пересмотрены выплаты для тех, кто получает пенсию по выслуге лет, в связи с потерей кормильца и инвалидности. Лицам, у которых есть необходимый страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – начнут выплачивать 2200 гривен.

Доплату к пенсии не получат:

те, кто получает социальную пенсию,

пенсионеры, которые вышли на отдых в 2021 году,

военные пенсионеры, судьи и прокуроры,

бывшие государственные служащие, если их пенсия превышает пенсию по возрасту.

Массовая вакцинация от коронавируса

С 24 февраля в Украине начали делать прививки против коронавируса. Согласно планам Минздрава, в марте должна открыться запись в очередь на вакцинацию для всех желающих.

Власти обещают, что это можно будет сделать несколькими способами:

через приложение “ДІЯ”;

через контакт-центр Минздрава;

через семейного врача;

через специальный сайт (который пока не работает).

Зарегистрированные в электронной очереди получат сообщение, в котором им предложат выбрать пункт вакцинации, место, дату и время визита. Такая процедура предусмотрена для большинства украинцев в возрасте от 18 до 59 лет (люди старшего возраста, медики, военные, сотрудники госбезопасности, педагоги получат приоритетное право получить прививку раньше).

По расчетам властей, в марте в Украину поступят новые партии вакцины Covishield (AstraZeneca), а также препарат производства Pfizer / BioNTech в рамках программф COVAX.

Железнодорожные билеты подорожают

С 1 марта на 2% вырастет цена на железнодорожные билеты. Это повышение является плановым, также в “Укрзализныце” анонсировали ежемесячное повышение тарифов до конца года – по 2% в месяц.

Цены на продукты

Эксперты прогнозируют снижение цен на популярные продукты в марте. Это коснется яиц, которые уже резко подорожали в начале года. Также на 5% подорожают хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.

ВНО для выпускников

5 марта завершится регистрация на участие во внешнем независимом оценивании 2021 года. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования.

Переход на летнее время

В марте украинцы получат дополнительный выходной день – в понедельник, 8 марта, когда будет отмечается Международный женский день. Таким образом украинцам предстоит долгий уик-энд: 6, 7 и 8 марта.

Традиционно в ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет на летнее время. В 3:00 ночи нужно будет перевести стрелки часов на один час вперед.

Как сообщал “источник”, с 1 апреля в Украине увеличат пенсионный возраст для женщин. Под нововведение попадают украинки, которые родились после 1 апреля 1961 года.