Дожди и снег отступят: синоптики дали детальный прогноз на начало марта в Украине

Первые дни весны в Украине будут солнечными, осадков не ожидается, температура воздуха будет подниматься до +12 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в понедельник, 1 марта, днем по всей Украине ожидается плюсовая температура – от +2 до + 8 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье. Ночью прогнозируется от +2 до -3 градусов. По всей территории страны сухо, облачно с прояснениями.

На следующий день, 2 марта, осадков также не ожидается. Станет даже несколько теплее. Днем прогнозируется от +2 до +11 градусов, лидером по теплу останется западный регион. Ночью синоптики прогнозируют от +2 до -3 градусов.

3 марта также будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха еще повысится. Днем ожидается +4 +12 градусов, а ночью – от 0 до -3 градусов.

Вместе с тем, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, начало весны будет холодным.

“Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры: 1 и 2 марта будет около нуля градусов, а с 3 по 7 марта – до 5-7 градусов мороза“, – отметил он.

Вместе с тем, по его словам, точно предсказать погодную картину на весь первый месяц весны – задача не из легких. Он объяснил это большим количеством снега.

“Очень много выпало снега и таять он будет очень долго. Таяние непредсказуемое и не совсем ясно, насколько быстро снег уйдет. Хотя в марте есть период дождей, и если они пойдут – будет проблема. Киевская дамба немножко потечет. Хотя есть такая давняя народная примета: если старый новый год выпадает под нарастающую луну, то ждите большой воды. А в этом году наоборот: 13 января была убывающая луна“, – пояснил Горбань.

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