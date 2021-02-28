Уйти из Крыма для Путина – это смерть: Чубаров назвал условие возвращения полустрова в Украину

Президент России Владимир Путин никогда не уйдет из Крыма, так как он хочет оставаться, как он считает, собирателем так называемых “русских земель”. Однако есть фактор, который может заставить его это сделать.

Такое мнение в беседе с “источником” высказал экс-народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Путин никогда сам добровольно не уйдет из Крыма. Захват Крыма в значительной степени это была его инициатива и он был убежден, что это вытекает из его миссии в истории России. Путин не уйдет, потому что так он будет оставаться, как он считает, собирателем так называемых “русских земель”. И с одной стороны он вернул Крым, а с другой стороны – не вернул японские острова и Калининград“, – отметил он.

Рефат Чубаров добавил, что Путин не считает, что Россия перестанет существовать после того, как он умрет.

“Но он убежден, что он закладывает такое развитие России, удерживает ее в качестве великой державы, которая сможет переварить и превратить все самобытные порабощенные народы, которые живут на территории этой страны, в мифический “российский народ”. Поэтому империалистическая сущность Путина не позволит ему уйти из захваченной земли никогда“, – пояснил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Вместе с тем, по его словам, Путин не уйдет, если перед ним не возникнет угроза чего-то более ужасного, чем уйти из Крыма. То, что будет абсолютной катастрофой. Это “нечто” – это угроза распада России.

“И если Путин станет перед выбором – или распадается Россия окончательно, или он идет из Крыма, то я уверен, что он уйдет, поскольку он считает себя оберегом своей страны. Он постарается сохранить Россию, чтобы затем снова вернуться в Крым”, – сказал Чубаров.

Он добавил, что уйти из Крыма для Путина – это смерть, как минимум политическая.

“Но может произойти и физическая, если будут какие-то другие катаклизмы. И я всегда говорю, пока мы не поставим перед Путиным или его преемником выбор: либо вы, ребята, подчиняетесь международному праву, или вас не будет – как страны и как политиков – они не оставят полуостров”, – подчеркнул Чубаров.

Он констатировал, что мир боится слишком давить на Россию, потому что у Путина есть ядерная дубинка, и сейчас мир не готов к такой конфронтации. Но все может измениться в любой момент.

“Особенно, если Путин пойдет дальше, против какой-нибудь балтийской страны или против Румынии или Болгарии, тогда будут предприняты жесткие меры против России. А начинать уничтожение Путина или России, чтобы спасти Украину в целом или крымских татар в частности, они не будут – только, когда топор будет уже непосредственно у их шеи“, – резюмировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Детальнее читайте в материале “источника”: Россияне растворяют украинцев и татар в Крыму, у нас нет и десяти лет – Рефат Чубаров.