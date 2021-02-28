В США одобрили третью вакцину от коронавируса: насколько эффективен препарат

В США 27 февраля одобрили третью вакцину от коронавирусной инфекции – это однократная вакцина Johnson&Johnson.

Об этом пишет Reuters.

При этом две вакцины, ранее одобренные в США (Pfizer/BioNTech и Moderna) требуют введения двух доз. Новая вакцина одобрена для введения с 18 лет. Ожидается, что поставки препарата в места вакцинации начнутся 28 февраля – 1 марта.

Президент Джо Байден приветствовал этот шаг, но предостерег американцев от чрезмерной радости слишком рано.

“Ситуация может снова ухудшиться по мере распространения новых вариантов. В конце туннеля есть свет, но мы не можем ослабить бдительность или предположить, что победа неизбежна“, – сказал он.

Глобальное испытание компании J&J на 44 000 человек показало, что вакцина на 66% эффективна в предотвращении COVID-19 от умеренной до тяжелой степени через четыре недели после вакцинации. Она оказалась на 100% эффективной в предотвращении госпитализации и смерти из-за вируса.

В ходе исследования было зарегистрировано очень мало серьезных побочных эффектов. Также есть предварительные доказательства,что вакцина уменьшает количество бессимптомных случаев заражения.

Вакцина J&J использует вирус простуды, известный как аденовирус типа 26, для введения белков коронавируса в клетки организма и запуска иммунного ответа.

Ожидается, что вакцина J&J будет широко использоваться во всем мире, поскольку ее можно транспортировать и хранить при нормальной температуре холодильника, что облегчает распространение. При этом вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna необходимо хранить при значительно более низких температурах.

Вакцина J&J также рассматривается Европейским союзом, поставки туда ожидаются в апреле. J&J тестирует также двухдозовую версию своей вакцины, и результаты ожидаются этим летом.

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