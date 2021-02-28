Число жертв пожара в больнице Черновцов возросло: появилась трагическая новость

Число жертв пожара в городской больнице №1 в Черновцах, где лечатся больные с коронавирусом, возросло до двух человек. В ночь на воскресенье, 28 февраля, в больнице скончался второй пострадавший, который в пожаре получил 75% ожогов тела.

Об этом сообщает издание “Интерфакс – Украина” со ссылкой на информацию ГСЧС.

“27 февраля в 13.15 в г. Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием… В результате данного происшествия погибли 2 человека (второй пострадавший при пожаре погиб в больнице ночью 28 февраля)”, – говорится в сводке спасателей.

Как известно, в результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент – 77-летний мужчина сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

Во время ликвидации пожара были эвакуированы 20 человек. Огонь уничтожил мебель и медицинское оборудование на площади 30 м кв. К тушению возгорания привлекалось 37 человек и 9 единиц техники ГСЧС.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Как сообщал “источник”, в Харькове в четверг, 25 февраля, произошел пожар в частном детском саду Dora family club. К счастью, никто не пострадал. Дети в это время находились на улице с воспитателем.

Также стало известно, что в воскресенье, 28 февраля, в Киеве вспыхнул масштабный пожар в подземном помещении бывшей тюрьмы НКВД.