В марте украинцев ждут “температурные качели”: синоптики дали детальный прогноз

В марте в Украине ожидается переменчивая погода с потеплением и похолоданием.

Об этом сообщает издание “Сегодня”.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что температура будет соответствовать стандартной для первого месяца весны. Днем столбики термометров будут показывать 0-6 градусов тепла.

“Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах – 40-85 мм. Это 90-100% нормы”, – отметил синоптик.

Также известно, что в самом начале марта придет похолодание. Мороз будет в северных, центральных и восточных областях. Там ожидается до -6…-8 градусов. На востоке морозы задержатся до 10-11 марта. Также в этих регионах будут дожди с мокрым снегом.

Во второй декаде месяца придет потепление и солнечная погода. Температура воздуха достигнет +8…+10 градусов. Больше осадков в западных и центральных областях, которые будут до 15 марта. С 11-12 марта осадков не будет на юге и востоке страны.

Однако уже в конце месяца снова похолодает. Средняя суточная температура составит +5…+6 градусов. В основном будет пасмурно. Заморозки возможны в северных регионах.

Уже в апреле осадки прекратятся. Температура постепенно превысит +10 градусов за Цельсием.

Как сообщал “источник”, все украинцы с нетерпением уже ждут прихода весны и тепла. Зима в этом году выдалась очень непредсказуемой с резкими перепадами температуры. Народный синоптик Леонид Горбань, рассказал, каким будет начало весны 2021 года.