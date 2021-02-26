В Минздраве перечислили побочные эффекты после COVID-вакцинации

После вакцины от коронавируса может возникнуть ряд побочных эффектов.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в эфире телеканала “Украина 24”.

“Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие вследствие иммунизации. Мы будем сообщать о всех неблагоприятных событиях, которые возникают”, – сказал он.

Среди побочных эффектов:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

“Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются в 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион. В Украине пока нет (случаев анафилактического шока – ред.)”, – добавил Ляшко.

По его словам, в случае появления таких симптомов следует обратится к семейному врачу.

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