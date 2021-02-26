Украина договорилась о поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer

Команда дипломатов Офиса президента договорилась о поставке в Украину 10 миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer.

В Украине 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 26 февраля

Об этом сообщает народный депутат Ольга Василевская в Telegram-канале со ссылкой на информацию от Чрезвычайного и полномочного посола Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука.

Препарат уже готовят к отправке из США в нашу страну. А проект контракта уже направлен в Минздрав.

“Так должны работать государственники и дипломаты!”, – написала Василевская.

Напомним, вакцинация украинцев от коронавируса стартовала в среду, 24 февраля. Для прививок используют индийский препарат CoviShield.

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