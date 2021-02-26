На Луганщине инспектор одного из райотделов полиции требовал взятку за разрешение на приобретение оружия

Правоохранители разоблачили старшего инспектора по контролю за оборотом оружия одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, полицейский требовал от физического лица 6 тыс. грн взятки за оформление разрешительных документов на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия.

Денежные средства были переданы двумя траншами. Во время передачи второй части неправомерной выгоды 25 февраля 2021 милиционера задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе обыска по месту работы фигуранта изъято полученное им «вознаграждение».

В настоящее время полицейскому сообщено о подозрении в совершении коррупционного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, милиционеру грозит до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.