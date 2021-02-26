Хроники COVID-19 на Луганщине: 31 новый заболевший и 143 выздоровевших

Лабораторно подтверждено 31 новый случай COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще трое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – восемь, Кременской район – семь, Меловской – одно, Новоайдарский – пять, Новопсковский – семь, Попаснянский – два, Старобельский – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 927 человек.

Из них выздоровели – 13 754 (143 за последние сутки); лечатся – 713 (177 – стационарно, 536 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 555 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 524.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 19,2 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое жителей Северодонецка: 77-летний, 80-летний мужчины и 82-летняя женщина.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 460 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 февраля (09:00) в Украине 1333844 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 25 742 летальных, 1163555 человек выздоровели. Всего проведено 6845974 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 8003 новых случая; летальных – 146; осуществлено 78264 тестирования; выздоровели 4244 человека.