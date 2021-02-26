Что будут обсуждать на новом заседании СНБО: появились подробности

В пятницу, 26 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассмотрен ряд актуальных вопросов государственной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

“На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект “Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь“, – сказано в сообщении.

Отмечается, что кроме этого будут рассмотрены вопросы:

неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства

состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги

применения санкций.

Как сообщал “источник”, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий утверждение новой структуры аппарата СНБО и утверждение предельной численности сотрудников аппарата в количестве 237 штатных единиц.