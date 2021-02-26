На Беловодщине со 2 марта будет работать новый автобусный маршрут

С 2 марта 2021 с целью развития и совершенствования сельского пассажирского транспорта, качественной и эффективной перевозки пассажиров, удовлетворение потребностей населения в регулярных пассажирских перевозках, начинает работу новый автобусный маршрут.
Об этом сообщает пресс-служба Беловодского поселкового совета.
Каждый вторник и пятницу будет осуществляться перевозка пассажиров от остановки “Брусовка” до конечной “Беловодская многопрофильная больница”.
Ориентировочное расписание движения автобуса по маршруту:
- 6:50 с. Брусовка (остановка)
- 7:00 с. Литвиновка (центр)
- 7:10 с. Шуликовка (остановка)
- 7:20 с. Семикозовка (памятник неизвестному солдату)
- 7:30 с. Семикозовка (автогараж ООО «Деметра»)
- 7:33 с. Семикозовка (СБК)
- 7:36 с. Семикозовка (ул. Майская)
- 7:40 с. Семикозовка (водоканал)
- 7:50 пгт Беловодск
Обратный рейс по маршруту начинается в 12:30.
Курсировать по маршруту будет перевозчик – Павел Викторович Шульга.
Связаться с дополнительной информацией, предложениями и пожеланиями к перевозчику можно по телефону:
☎️ +38 (096) 587 81 71