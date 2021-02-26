На Беловодщине со 2 марта будет работать новый автобусный маршрут

С 2 марта 2021 с целью развития и совершенствования сельского пассажирского транспорта, качественной и эффективной перевозки пассажиров, удовлетворение потребностей населения в регулярных пассажирских перевозках, начинает работу новый автобусный маршрут.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодского поселкового совета.



Каждый вторник и пятницу будет осуществляться перевозка пассажиров от остановки “Брусовка” до конечной “Беловодская многопрофильная больница”.

Ориентировочное расписание движения автобуса по маршруту: