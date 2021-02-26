Действительны ли справки ВПЛ, выданные в ликвидированных районах: юристы дали разъяснение

В связи с принятием Верховной Радой Украины постановления 17.07.2020 № 807-их, предусматривающего ликвидацию старых и образование новых районов, среди переселенцев начали распространяться слухи о том, что справки о постановке на учет ВПО, выданные в ликвидированных районах, отныне недействительны .

Юристы “Юридического справочника для переселенцев” разъяснили в рубрике #StopFake , правда ли это и действительно ли нужно обращаться в органы социальной защиты населения для их замены.



⁉ Что предусматривает закон?



Согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», Постановления Кабмина от 01.10.2014 № 509 справка о постановке на учет ВПЛ, которая действовала на 20.06.2016 или была выдана после этой даты, действует бессрочно, кроме случаев, предусмотренных в . 12 этого Закона. Вместе с тем статьей 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» определено, что основанием для отмены действия справки обстоятельства, при которых внутренне перемещенное лицо:

👉 подало заявление об отказе от справки;

👉 совершило уголовное преступление: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; совершение уголовного преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка или военного уголовного преступления;

👉 вернулось к покинутому месту постоянного проживания (не применяется во время карантина и в течение 30 дней со дня его отмены)

👉 выехало на постоянное место жительства за границу

👉 подало заведомо недостоверные сведения.

Обращаем внимание, что соответствующий перечень является исчерпывающим. Вместе с тем никаким другим нормативно-правовым актом не предусмотрено признание справки о постановке на учет ВПЛ недействительной в случае, когда в ней в качестве места фактического проживания указан ликвидированный район или старое название населенного пункта. В свою очередь Минюст и Минрегион работают над тем, чтобы обеспечить автоматическую смену названий административно-территориальных единиц в государственных реестрах.