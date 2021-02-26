За сутки полицейские разоблачили на Луганщине трех воров

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий полицейские территориальных подразделений ГУНП в Луганской области установили трех мужчин, совершивших кражи личного имущества.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

Полицейские пгт Станицы Луганской разоблачили 61-летнего ранее судимого местного жителя, который еще в декабре из подвала домовладения по ул. Толстого с. Ольховое совершил кражу изделий из черного и цветного металлов.

В г. Попасная местные полицейские разоблачили безработного 38-летнего местного жителя, который проник в гараж, расположенный на территории домовладения по ул. Первомайская с. Камышеваха, откуда похитил 10 мешков зерна.

А полицейские г. Лисичанска разоблачили 47-летнего ранее судимого местного жителя, который совершил кражу планшета с домовладения по ул. Станционная. У мужчины изъято похищенное имущество, проводятся дальнейшие следственные действия.

На данный момент, по всем фактам полицейские проводят следственные действия по уголовным производствам, открытым по ст. 185 УК Украины «Кража». Подозреваемым грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет.