На Луганщине выявили факты незаконной рубки деревьев на территории природно-заповедных зон. ФОТО

С целью недопущения дальнейшей вырубки лесов на территории Марковской ОТГ распоряжением поселкового головы Марковской поселкового совета Игоря Дзюбы была создана рабочая группа по обследованию лесных насаждений на территории Марковского сельсовета.

Об этом сообщает пресс-служба громады.

В состав группы вошли полицейские офицеры громады Иван Билянский и Валентин Капля, специалист отдела ЖКХ Геннадий Медведь и специалист по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Владимир Чередниченко. Возглавил группу – заместитель поселкового головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Юрий Ковтун.

По неоднократным сообщениям лесников Марковщины, время от времени в лесных массивах появляются большие площади цинично вырубленного леса разного возраста. Пилам воров не могут противостоять ни совсем молодые деревца, ни крепкие долгожители леса. Уничтожается все подряд без сожаления и размышлений о последствиях в экосистеме после таких действий.



25 февраля после проведения запланированных обследований рабочей группой были выявлены факты незаконной вырубки леса на территории природно-заповедной зоны «Гераськовское» и сразу вызвана следственно-оперативная группа для проведения дальнейших соответствующих следственных действий. Такой же факт был зарегистрирован полицейскими офицерами громады 24 февраля на территории ПЗЗ «Заливной», согласно которого, также ведется проверка.



Местных жителей призывают быть сознательными в своих действиях, ведь согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, за незаконную порубку леса налагается штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией незаконно добытого.