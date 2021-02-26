В Северодонецке патрульные выявили три факта хранения наркотиков

Патрульные роты ТОР обнаружили в Северодонецке три случая хранения наркотических веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.



Так, сообщение о подозрительной личности в подъезде многоэтажки на улице Курчатова получили патрульные вчера, 25 февраля. На месте патрульные обнаружили мужчину. При поверхностной проверке у 34-летнего северодончанина полицейские обнаружили шприц с веществом, предположительно, наркотического происхождения. Для детального установления обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.



Около 11:00 на проспекте Химиков патрульные заметили молодого человека, который при виде полицейских пытался как можно быстрее уйти. Оказалось 16-летний молодой человек имел основания нервничать. Во время общения с полицейскими он признался, что имеет при себе наркотические вещества и достал из кармана шесть свертков в изоляционной ленте с наркотическим веществом PVP в середине. На место патрульные вызвали следователей и законных представителей несовершеннолетнего.



Около 20 часов на улице Гоголя патрульные заметили гражданина, который увидев полицейских бросился наутек и пытался сесть в автомобиль, припаркованный у подъезда. Во время поверхностной проверки у 26-летнего мужчины патрульные обнаружили два свертка в изоляционной ленте с веществом PVP, которые он пытался выбросить на землю. В дальнейшем детали происшествия устанавливать следственно-оперативная группа



Напоминаем, что санкция статьи 309 ч. 1 УК (незаконное хранение наркотических веществ) предусматривает максимальную ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет).