На Луганщине двое местных жителей попались на крючок аферистов

Несмотря на комплексную профилактическую работу полиции по предупреждению мошенничества, жители Луганской области продолжают попадаться на крючок аферистов. Так, в течение суток жертвой злоумышленников стали двое граждан.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

В Станице Луганской на телефон местной жительницы поступило sms-сообщение о том, что ее карта заблокирована. Для разблокирования женщина позвонила по указанному в сообщении номеру, где неизвестный мужчина попросил женщину предоставить ему личные данные и пароли карточного счета, после чего с ее банковской карты «ПУМБ» были сняты деньги в сумме 2740 грн.

Житель г. Рубежное сделал объявление в социальной сети «Вконтакте» о том, что он по собственной неосторожности потерял документы и банковские карточки с просьбой вернуть их за вознаграждение. Впоследствии на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что его документы он нашел и вернет их заявителю, если он перечислит на мобильный счет деньги в сумме 1500 гривен. После чего заявитель, через терминал самообслуживания перевел на указанный номер деньги. В дальнейшем неизвестный выключил мобильный телефон и на связь не выходит.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Полиция призывает граждан:

НИКОГДА и НИКОМУ не передавайте данные pin-коды и cvv-коды вашей карты. Это личная информация, которая нужна только держателю карты. Банковские работники никогда не будут спрашивать коды и пароли вашей карты.

НИКОГДА НЕ пересылаете деньги неизвестным лицам! Если вам нужно оплатить товар или вы хотите передать деньги в качестве вознаграждения, то делайте это лично!