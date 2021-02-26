Правоохранители провели отработку Северодонецка

Силами и средствами ГУНП в Луганской области, УПП, Национальной гвардии Украины и спецназовцев, в том числе и из других областей Украины, проведения оперативно-профилактическая отработка г. Северодонецк в целях профилактики правонарушений и выявления лиц, причастных к совершению преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

В соответствии с приказом руководства ГУНП в Луганской области и боевого распоряжения командующего ООС более 150 правоохранителей работали на предупреждение и раскрытие правонарушений, выявление и изъятие из незаконного оборота запрещенных предметов и веществ. Сотрудники ювенальной превенции проверяли семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Сотрудники разрешительной системы осуществляли проверки владельцев оружия, а пешие патрульные наряды особое внимание уделяли профилактике мошеннических действий в отношении местных жителей.

Во время проведения профилактических мероприятий у местных жителей были обнаружены и изъяты наркотические средства. По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств. Был установлен факт продажи табачных изделий несовершеннолетним. Установлено местонахождение трех человек, которые находились в розыске. Обнаружено и изъято два мобильных телефона, которые находились в розыске как похищенные. Также, за нарушение сроков регистрации огнестрельного оружия, полицейскими было изъято 4 ружья.

В общем, по итогам отработки было выявлено 30 административных правонарушений, по которым составлены соответствующие материалы.

Профилактические меры на территории области будут продолжаться и в дальнейшем.